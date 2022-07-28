Рим, 28 июля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Рим и при новой (либеральной) власти завален мусором, проблема никак не решается, заявил 28 июля лидер партии «Действие» Карло Календа.

UK in Italy Карло Календа

«Ничего удивительного, что мы видим в городе свиней. Скоро увидим и динозавров», — заявил экс-кандидат в градоначальники.

По его мнению, власти напрасно уклоняются от идеи строительства мусоросжигательного завода, решить «мусорную» проблему Рима иным способом невозможно.