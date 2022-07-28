Стокгольм, 28 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В последние недели число новых случаев коронавируса в Швеции неуклонно росло. Теперь больницы по всей Швеции перейдут в режим повышенной готовности, и большинство из них вновь ввели требования по ношению масок. Об этом 28 июля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«В обществе наблюдается распространение коронавирусной инфекции, и к этому нужно отнестись серьезно», — отметила представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Аннели Карландер.

Местные власти Норрботтена были одним из первых, кто стали переводить больницы в режим повышенной готовности. Но и в Стокгольме две больницы уже повысили уровень готовности.

Отмечается, что в отельных местах рост заболеваемости COVID-19 совпадает с нехваткой мест и персонала в нескольких больницах.