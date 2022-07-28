Нижний Новгород, 28 июля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована по факту смерти 73-летнего мужчины в СИЗО №1. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По предварительным данным, ночью 28 июля гражданин, пребывающий в следственном изоляторе, почувствовал себя плохо. Его осмотрели медицинские работники учреждения, после этого была вызвана карета скорой помощи. Мужчина скончался до прибытия врачей.

Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся вес мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, скончался арестованный 25 июля бывший глава Богородского района Константин Пурихов. В управлении ФСИН по Нижегородской области сообщали, что Пурихов скончался в больнице № 3 ФКУЗ МСЧ ФСИН России при СИЗО-1. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

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