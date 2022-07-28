Рига, , 19:47 — REGNUM

Отопление

В связи с резким ростом стоимости отопления и электроэнергии латвийские лечебные стационары оказались перед выбором, какие помещения в предстоящий зимний сезон отапливать в приоритетном порядке, а какие — по остаточному принципу.

Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс сообщил местнмоу «Радио 4», что нынешней осенью больницы республики столкнутся с нехваткой финансовых ресурсов. То, с чем из-за этого столкнутся пациенты — уже второе: «Нам придется думать, как их кормить — сейчас мы кормим три-четыре раза в день».

Кроме того, предстоит решить, что делать с энергозатратными лечебно-профилактическими процессами, оборудованием, такими как магниторезонансные исследования, компьютерная томография и другие.

«И последний вопрос, который будет трудно решаться в сентябре и октябре, — это отопление больниц», добавил Калейс. Он отметил, что в больницах имеются определенные отделения или палаты, где в любом случае придется поддерживать комнатную температуру воздуха, но могут появиться группы помещений, где отопление будет слабее:

«Мы однозначно будем отапливать реанимации и интенсивные терапии, детские отделения, родильные отделения, а все остальное отопление может быть снижено. Чтобы снизить расходы на его оплату».

Глава Общества больниц заявил, что переговоры с министерством здравоохранения о господдержке ведутся уже с апреля 2022 года, тогда была получена первая компенсация повышенной стоимости электроэнергии. Теперь понадобится новая, добавил глава Латвийского общества больниц.