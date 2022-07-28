Екатеринбург, 28 июля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 28 июля ликвидировали крупный лесной пожар. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Dave Hogg Пожар

Очаг площадью 14 гектаров был в Полевском городском округе. С ним боролись сотрудники уральской авиалесоохраны Причиной пожара оказалось неосторожное обращение местных жителей с огнём.

Также за сутки ликвидировали два природных пожара — в районе Первоуральска и на территории Нижнетагильского лесничества. Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон.