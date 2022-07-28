Москва, 28 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Запад намерен разграбить Россию, сделав из неё свою колонию. Об этом 28 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Именно по этой причине России необходимо одержать победу на Украине и освободить как можно больше её территории, убежден участник ток-шоу.

«Запад хотел бы видеть Россию своей колонией. Они хотят паразитировать на наших природных ресурсах, лишив нас политической воли и поставив во главу государства своих наймитов. Поэтому трудно переоценить значение того, что мы сказали «нет» господству мирового гегемона. Это новое мироустройство. Есть мы, а есть они», — сказал Коротченко.