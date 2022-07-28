Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM Автобусы из Санкт-Петербурга в Финляндию в августе будут отправляться чаще. Об этом 28 июля заявили компании-перевозчики, передаёт издание «Фонтанка».

Автобусы компании Lux Express Lux Express

Lux Express с 1 августа будут чаще отправлять автобусы сообщением из Петербурга в Финляндию. Добраться до Хельсинки из Северной столицы теперь можно с помощью дополнительного ночного рейса в 23:30, а обратный автобус из Хельсинки отправится в 22:30. Каждый день будет ходить рейс из Хельсинки в 23:50. Ранее автобусы ходили по этому маршруту лишь с четверга по воскресенье.

Ecolines же сделает больше утренних рейсов из Петербурга. Новое расписание введут с 6 августа. Из Хельсинки в Петербург автобусы будут отправляться чаще днём.

Решение увеличить число сообщений связано с отменой ограничений на пересечение границ. Напомним, что ранее Lux Express уже запускали дополнительные автобусные рейсы в Финляндию.

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