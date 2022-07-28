Бухарест, 28 июля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Парламент Румынии одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку выплат для граждан, взявших кредиты в крупных финансовых учреждениях страны. Об этом 28 июля сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, соответствующим должникам будут предоставлены «кредитные каникулы» на срок до девяти месяцев. Нововведение касается как частных, так и юридических лиц.

Как утверждают независимые эксперты, эта мера связана с «тяжелым финансовым положением большинства румын». Документ уже одобрен правительством Румынии.