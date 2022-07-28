Москва, 28 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Госдуме предложили привлечь США к международной ответственности за умышленные и заведомо ложные обвинения других стран, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Kremlin.ru Ирина Яровая

«США давно пора привлечь к международной ответственности за умышленные и заведомо ложные обвинения других стран с целью оправдания своей агрессивной политики в мире и заведомо противоправных действий, а также с целью наживы и извлечения незаконной прибыли», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

По ее убеждению, выдвигая заведомо ложные обвинения в адрес России, США преследуют откровенно террористические цели, направленные на ослабление глобальной безопасности.

«Так как именно Россия многократно защищала и защищает весь мир от террористической угрозы, была и остаётся ключевым государством в обеспечении равной и неделимой безопасности для всех стран и народов. Очевидно, что разрушительным и разорительным планам США в отношении других стран препятствует именно суверенность, самодостаточность и честность России», — подчеркнула парламентарий.

Сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом в документе указывается, что «ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия».