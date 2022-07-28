Москва, 28 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры блока НАТО на территории Швеции и Финляндии после их вступления в этот альянс, заявил 28 июля зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев после совещания по вопросам безопасности северо-западных рубежей РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, вступление этих стран в НАТО усложнит ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике.

«Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», — сказал Медведев.

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», — добавил он.