Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Жители Северо-Западного федерального округа не оказали всецелую поддержку инициативе по введению туристического сбора. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей в Сети.

Турист Дарья Драй © ИА REGNUM

В Госдуме РФ предложили распространить опыт по взиманию туристического сбора на все города России. Эта мера подразумевает, что туристы будут дополнительно платить 100 рублей за каждые сутки проживания в гостиницах и санаториях. Такое право сейчас официально имеют Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. При этом Крымский полуостров отказался от такой возможности.

Пользователи в социальных сетях сейчас активно обсуждают, как туристический сбор повлияет на жизнедеятельность жителей курортных городов. Также многих интересует, куда пойдут те деньги, что будут взимать с туристов.

Также жители СЗФО считают, что для того, чтобы взимать с граждан туристический сбор, сначала нужно создать все условия. Так, на местах необходимо улучшить инфраструктуру.

«Мы не против туристов, но для того, чтобы принимать такое количество, необходимо готовить под это инфраструктуру, чтобы и город не задыхался, и туристы чувствовали себя комфортно», — считает Владимир К.

«Нужно получать статус «Город — музей». Делать центр города пешеходным. Нужны перехватывающие стоянки и запрет на въезд туристических автобусов. Необходима сертификация гидов. Исправлять нужно ошибку развязки на КАД», — обозначила необходимые меры для Кронштадта Елена Б.

Кто-то из комментаторов анализирует современную ситуацию с доступом к достопримечательностям Петербурга и другим объектам, связанным с рекреационной сферой.

«На примере Петергофа. У нас тут все платное, ну почти. Даже проход к Финскому заливу и тот платный! Туристов много, но!!! Все деньги имеет руководство ГМЗ (государственный музей заповедник — прим. ред.). Местным достаются только кучи мусора по всему району, забитые машинами и автобусами улицы и никакой компенсации за такое соседство», — поделилась Наталья К.

Часть пользователей всё же выступила против взимания сбора с туристов. При этом некоторые, высказывая своё мнение, предлагали альтернативные варианты.

«Я свой народ не хочу грабить. Налог стоит брать с машин туристов, а если на автобусе, что ж тут стружку-то снимать…», — предложила Ирина В.

«Идём по пути Запада с курортными сборами, своего ничего придумать не могут, как бы еще обобрать туристов», — завила Виктория Ц.

Отметим, что депутат Законодательного собрания от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов напротив, поддержал предложение. При этом поступающие средства от взимания сбора Павлов предложил направлять на ремонт фасадов исторической застройки Петербурга.