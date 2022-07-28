Екатеринбург, 28 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники уральских предприятий записали видео на песню рэпера Рич (Ричард Семашков) под названием «Грязная работа». Об этом 28 июля сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

mil.ru Российские солдаты

Представленное видео рассказывает о тяжёлых трудовых буднях как сотрудников предприятий на Урале, так и солдат, участвующих в военной спецоперации на территории Украины. Завершается ролик адресованной российским военнослужащим надписью «Урал с вами, Россия с вами!».

Ранее поэт Александр Пелевин предложил певцу Филиппу Киркорову написать песни про события в Донбассе. Он также отметил, что подобные композиции могут стать основой нового репертуара артиста.