Нур-Султан, , 18:09 — REGNUM Инструменты распространения русофобских настроений на Украине и в Казахстане разработаны одними и теми же идеологами на Западе. Работа ведется по общему плану и единым установкам. Об этом 28 июня заявил в интервью ИА REGNUM историк и писатель Дмитрий Верхотуров.

Беспорядки

По мнению эксперта, параллелей между работами западных специалистов на Украине и в Средней Азии и Казахстане столько, что «нередко можно было просто поменять названия и географические пункты и не увидеть никакой разницы».

«У антироссийских движений на Украине и в Казахстане были руководители и идеологи на Западе, работавшие по общему плану и, в общем, по единым установкам. На мой взгляд, западные специалисты по «информационной войне» или «психологическим операциям» считают себя настолько умными, что любую свою разработку толкают везде и всюду, лишь меняя названия», — уверен историк.

В качестве примера он приводит технологию реализации «цветной революции».

«На Западе, видимо, считают, что аборигены ничего не поймут и поведутся на манипуляции иностранных мудрецов. В реальности мы видим, что попытки устроить «цветную революцию» в России, в Белоруссии и в Казахстане было сравнительно легко подавлены», — напомнил Верхотуров.

Писатель пояснил, что весь этот арсенал «психологических операций» представляет собой, в основном, методы свержения правящих политических партий, разработанные и опробованные в конце 1980-х и в начале 1990-х годов. Корни этих технологий и того старше, отметил он.

«Суть метода в использовании внутреннего недовольства по любой причине, создания организационного ядра и формирования массового протестного движения, которое сносит правительство и приводит к власти прозападных политиков или деятелей. В России эта методика уже не работает, потому что общественное мнение после начала спецоперации склонилось в пользу поддержки власти, причем во многом благодаря усилиям проукраинских пропагандистов. В Казахстане же, где условия несколько другие и где есть сильное внутреннее недовольство, она еще может сработать. Во всяком случае, такие попытки можно ожидать», — подчеркнул Верхотуров.