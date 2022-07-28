Москва, 28 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Штраф в размере 50 тысяч рублей присудили бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой за дискредитацию ею ВС России, передаёт 28 июля РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

По словам адвоката Дмитрия Захватова, Мещанский суд Москвы присудил Овсянниковой штраф, признав её винвной в публичном распространении фейков о действиях ВС РФ.

Напомним, Овсянникова, будучи редактором Первого канала, появилась с вызывающим плакатом в студии, попав таком образом на телеэкраны. Это произошло 14 марта в прямом эфире программы «Время».

Таким образом она выразила своё недовольство проведением Россией спецоперации на Украине. Кроме того, она провела антироссийский пикет у Басманного суда в Москве.