Москва, , 16:43 — REGNUM Законопроект, направленный на сохранение за ФСИН функций и полномочий учредителя школ воспитательных колоний, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в структуре уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (УИС) при воспитательных колониях функционируют 18 общеобразовательных организаций.

За последние пять лет численность несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, снизилась более чем в 4,5 раза, отмечают авторы инициативы. ФСИН России проведена работа по ликвидации/изменению их вида (с 62 до 18 учреждений), лимит наполнения которых по состоянию на 1 марта 2022 г. составлял 4 487 мест при фактическом наполнении в количестве 821 человека.

В связи с этим предпосылок к созданию школ воспитательных колоний или существенному увеличению численности осужденных, подлежащих обучению в данных общеобразовательных организациях, не имеется, указали в правительстве.

В случае передачи школ колоний в ведение органов государственной власти субъектов РФ, ввиду низкой наполняемости (от 9 до 110 обучающихся), они могут быть преобразованы в филиалы муниципальных общеобразовательных организаций, персонал которых будет составлять от двух до четырех преподавателей-совместителей. Кроме того, это обстоятельство серьезно ухудшит не только состояние и результаты воспитательной и образовательной работы с несовершеннолетними осужденными, но и социально-психологическую обстановку в среде воспитанников, отмечают авторы.

В то же время воспитатели-работники УИС организуют внеклассные занятия с осужденными, направленные на формирование у них общей культуры, художественно-эстетическое и нравственное развитие, проводят кружковую работу, культурно-массовые мероприятия, осуществляют обучение несовершеннолетних по дополнительным общеобразовательным программам, указали в правительстве.

Авторам представляется целесообразным сохранить школы воспитательных колоний в структуре УИС, предусмотрев внесение изменений в статью 80 федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым для лиц, содержащихся в ВК УИС, обеспечиваются условия для получения общего образования в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении ФСИН России.

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