Сараево, , 00:59 — REGNUM Посольство США в Боснии и Герцеговине «шокировано» пугающими комментариями лидера Партии демократического действия Бакира Изетбеговича по поводу того, что бошняки в БиГ «подсчитали свои силы» и готовы к военным действиям в том случае, если события будут развиваться по худшему сценарию. Об этом говорится в сообщении посольства США, опубликованном 27 июля на странице дипломатического представительства в «Твиттере».

Бакир Изетбегович Friends of Europe

"Мы шокированы вспыльчивыми комментариями Бакира Изетбеговича, которые, как можно было предугадать, вызвали безответственную реакцию представителя сербов в президиуме БиГ Милорада Додика», — говорится в сообщении.

Посольство США отметило, что граждане БиГ заслуживают тех лидеров, который будут работать на общее благо и «принимать трудные решения, которые нужны для того, чтобы БиГ обеспечила себе место в евроатлантическом сообществе народов».

Напомним, что Бакир Изетбегович, выступая на встрече членов Партии демократического действия в населенном пункте Хаджичи 26 июля, заявил о том, что у бошняков есть готовый ответ даже на худший из всех возможных сценариев.

«Мы подсчитали личный состав. И сколько у нас истребителей, сколько молодых людей, сколько инструкторов по управлению беспилотниками», — рассказал Избегович.

Бошнякский политик добавил, что во время акции протеста в Сараево против намерения непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта внести изменения в выборное законодательство, бошняки также «подсчитали хорватов» и выяснили, что их там «два вагона». На это Милорад Додик ответил на своей странице в «Твиттере», что «сербов никто считать не будет, в том числе мусульмане (бошняки — ИА REGNUM), но они должны знать, что нас достаточно».