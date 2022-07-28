Нью-Йорк, США, , 16:11 — REGNUM Люди, близкие к окружению боксёра Майка Тайсона, опровергли слухи об ухудшении его здоровья. Об этом 28 июля пишет TMZ.

Боксер Майк Тайсон (сс) Eduardo Merille

Ранее фотографы заметили Тайсона в Нью-Йорке, хромающего и передвигающегося с помощью трости — поклонники предположили, что у боксёра появились проблемы со здоровьем. Однако источники издания утверждают, что спортсмен столкнулся с очередным обострением ишиаса. «Ничего серьезного. Просто профессиональная помеха для такого спортсмена, как Майк», — объяснили инсайдеры.

Ранее Майк Тайсон назвал три года в тюрьме «лучшими» в своей жизни. «Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя», — объяснил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Майк Тайсон назвал три года в тюрьме лучшими в своей жизни