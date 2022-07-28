София, , 15:56 — REGNUM Внеочередное заседание Народного собрания (парламента) Болгарии 28 июля было сорвано из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в зал пленарных заседаний явилось всего 75 депутатов из 121 необходимых для принятия решений высшего законодательного органа страны.

При этом именно на 28 июля в структуре планировалось принять решения по законопроектам относительно борьбы с коррупцией и вопросам территориального планирования.

По некоторым данным, причиной неявки ряда нардепов на рабочие места стал бытовой конфликт в кулуарах структуры.