София, 28 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Внеочередное заседание Народного собрания (парламента) Болгарии 28 июля было сорвано из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, в зал пленарных заседаний явилось всего 75 депутатов из 121 необходимых для принятия решений высшего законодательного органа страны.

При этом именно на 28 июля в структуре планировалось принять решения по законопроектам относительно борьбы с коррупцией и вопросам территориального планирования.

По некоторым данным, причиной неявки ряда нардепов на рабочие места стал бытовой конфликт в кулуарах структуры.