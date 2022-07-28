Вена, 28 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Европейском союзе рассчитывали на быстрый эффект от санкций, вводимых в отношении России. Однако в действительности дело обстоит иначе. Об этом 28 июля на пресс-конференции в Вене заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись», — подчеркнул он.

При этом он пояснил, что «это связано с тем, что российская армия и сама Российская Федерация за счёт её размеров имеют такую устойчивость», которую смогут демонстрировать и дальше.

При этом канцлер убежден, что санкции рано или поздно окажут влияние на экономику России. Однако для этого «требуется время», подчеркнул Нехаммер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от Венгрии Эникё Дьёри заявила, что вводимые западными странами антироссийские санкции больше вредят самому Западу, нежели Москве. При этом она подчеркнула, что такая санкционная политика не позволит достичь мира. Также евродепутат указала на то, что Россия начинает приспосабливаться к новым условиям.