Эр-Рияд, , 15:32 — REGNUM Саудовская Аравия представила проекты своего амбициозного проекта «Линия» — строительство линейного города в пустыне, который протянется на 170 км и разместит у себя 9 миллионов человек, передает 28 июля CNN.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд State.gov

По заявлению наследного принца королевства Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, этот футуристический город входит в проект по созданию особой экономической зоны Neom. Он будет расположен на северо-западе страны, недалеко от Красного моря.

«Линия» представляет собой здание шириной 200 метров. Его площадь составит 34 кв. км, говорится в пресс-релизе.

Хотя подробностей пока еще мало, авторы проекта утверждают, что «Линия» будет работать полностью на возобновляемой энергии без дорог, автомобилей и углеродных выбросов. Передвигаться по «Линии» можно будет на высокоскоростном поезде.

Предполагается, что город будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Роботы-уборщики, летающие такси и гигантская искусственная луна — таковы главные сенсации обещанного технологического рая.

Однако критики сомневаются в технической осуществимости проекта, а другие называют его яркий промо-ролик «антиутопическим».

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