Джелалабад, Афганистан, 28 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар четверо членов одной семьи погибли и трое получили ранения в результате обрушения крыши дома во время свадебной церемонии. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение стены дома

Инцидент произошёл в местности Моманд уезда Спингар.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объяснили обрушение крыши прошедшими проливными дождями.

По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за последний месяц из-за сезонных дождей в провинции погибло более 15 человек, были уничтожены сотни джерибов сельскохозяйственных угодий.