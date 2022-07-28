Донецк, 28 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Союзные силы продвигаются на авдеевском направлении, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Работа началась с артиллерийской подготовки, далее в дело вступили штурмовики, вертолёты и все виды артиллерии, отметил он.

В Авдеевке расположен один из крупнейших в Донбассе укрепрайонов украинской армии. Оттуда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка.