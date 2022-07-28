Рабат, , 14:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Марокко сообщило о том, что дипломатическое представительство в Израиле будет преобразовано в посольство. Об этом 28 июля сообщает Hespress со ссылкой на главу ведомства Насера Бурита.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, аналогичная мера будет предпринята властями Израиля в отношении своего представительства в Рабате. Данное заявление Бурита сделал по итогам встречи с министром юстиции Израиля Гидеоном Сааром в четверг, 28 июля.

По информации журналистов, в ходе переговоров обсуждалось «укрепление двусторонних отношений между двумя сторонами». Министр юстиции Израиля поблагодарил Буриту «за поддержку, которую Марокко предоставило Израилю при голосовании на должность государства-наблюдателя на Форуме стран Африканского союза».