Мехтарлам, Афганистан, 28 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В результате наводнения в афганской провинции Лагман погиб один человек и причинён значительный материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники сообщают, что от разгула стихии пострадали жители уездов Бадпаштского, Алишанг и Алингар. Также были уничтожены сотни джерибов (джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий и десятков голов домашнего скота.

Наводнения за последний месяц привели к человеческим жертвам и материальному ущербу практически по всему Афганистану. В то же время, метеорологическая служба Афганистана прогнозирует сильные наводнения по всей стране в ближайшие недели.