Анкара, 29 июля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Несмотря на взаимовыгодные двусторонние отношения между Россией и Турцией, Москве в любой момент можно ожидать внезапного удара в спину со стороны Анкары. Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Путин выглядит как надёжный и уверенный политик. Россия имеет огромное преимущество в энергетической и экономической политике в отношении стран Европы, и Эрдоган просто понимает, что этот берег Российской Федерации ему сейчас выгоден. Скорее всего, здесь выгод будет намного больше и они будут намного перспективнее, чем они сейчас есть в Европе. Оттуда и идут заявления Эрдогана о том, что он не согласен с оскорблениями Путина, что не стоит так сильно нападать на Россию. Аслан Рубаев Не нужно забывать имперских амбиций Эрдогана. У него всё равно будут на уме свои мысли, о которых он не скажет. В любой момент мы, конечно, должны быть готовы, что Эрдоган подставит Россию, предаст, воткнёт нож. Это однозначно! Турции верить очень опасно! Но сотрудничество с Турцией, пока оно нам выгодно, развивать можно. Но Эрдоган понимает, что смещаются контуры силы, что Россия перехватывает стратегическую, политическую, экономическую инициативу. Всё от США, от коллективного Запада переходит в руки России, Китая, геополитика меняется.выглядит как надёжный и уверенный политик. Россия имеет огромное преимущество в энергетической и экономической политике в отношении стран Европы, и Эрдоган просто понимает, что этот берег Российской Федерации ему сейчас выгоден. Скорее всего, здесь выгод будет намного больше и они будут намного перспективнее, чем они сейчас есть в Европе. Оттуда и идут заявления Эрдогана о том, что он не согласен с оскорблениями Путина, что не стоит так сильно нападать на Россию.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с Россией в военно-технической сфере.