Москва, 28 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом в эту страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вряд ли связано с визитом Лаврова», — сказал Песков.

Он отметил, что у России есть свои отношения и контракты с Египтом. А что касается отношений Каира с другими странами, то это их дела.

Ранее Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. До этого Лавров в рамках африканского турне заявил в Каире, что российские экспортёры подтверждают приверженность договорённостям по поставкам зерна Египту.