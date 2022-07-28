Бухарест, 28 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в уезде Арджеш на юге Румынии в результате масштабного ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом 28 июля сообщает бухарестский информационный портал Ziare.

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По предварительным данным, инцидент произошел рано утром в четверг, 28 июля, на шоссе международного значения. Как утверждают очевидцы, рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и, вылетев в кювет, перевернулся. На момент аварии в автобусе не было пассажиров.

Все раненые доставлены в местную больницу. Ведется следствие.

Ранее независимые эксперты обратили внимание мировой общественности на участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий в Румынии. Ежедневно на румынских дорогах, считающихся одними из лучших в Восточной Европе, происходит до 50 крупных аварий.