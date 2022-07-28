Исламабад, , 13:28 — REGNUM Судаба Насери после многих лет работы в СМИ была вынуждена покинуть свой родной Афганистан, когда Кабул перешёл в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она одна из десятков журналистов, которые с нетерпением ждали завершения своего неопределённого положения в Исламабаде, Пакистан. Об этом сообщает портал darivoa.com.

СМИ geralt

Она вела политические программы телеканала «Волеси джирга» до того, как Афганистан попал в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя ходили слухи о возможном падении столицы, Насери думала, что Кабул никогда не падёт.

По её словам, в день падения Кабула она отправилась в министерство промышленности и торговли по каким-то делам и через своих друзей узнала, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли район Даруламан в Кабуле.

«Услышав эту новость, я подумала, что моя смерть близка», — сказала Насери.

Она добавила, что «падение Кабула было крахом её идеалов и мечтаний», и ей пришлось эмигрировать, чтобы спасти свою жизнь. Уже 11 месяцев Насери живёт в Исламабаде. Журналистка утверждает, что страны мира и организации, защищающие журналистов, забыли о них, и их дела до сих пор не рассмотрены.

Рассказывая о своих проблемах и потерях, она сказал: »Я даже не смогла присутствовать на своей собственной свадебной церемонии».

В соответствии с традициями Афганистана проведение пышной свадьбы является источником гордости для каждой пары и их семей, но эта молодая женщина говорит, что из-за угроз безопасности она не смогла принять участие в собственной свадьбе.

Страдания, связанные с миграцией и перемещением, — это проблема, которая в разной степени беспокоит сообщество афганских беженцев, и журналисты, которых называли «голосом народа», также теперь страдают от краха иллюзий, экономических проблем, отсутствия паспортов и вида на жительство в Пакистане.

В настоящее время вместе с другими вновь прибывшими в Пакистан иммигрантами группа журналистов различных афганских СМИ проживает в одном из уголков города Исламабада в тяжёлых условиях и без определённого будущего. Они живут в небольшой квартире, состоящей из одной комнаты и прихожей, платя за это непомерную плату в 60 000 пакистанских рупий (почти 300 долларов США) в тяжёлых условиях, имея при температуре 45 градусов по Цельсию лишь вентилятор.

Они жалуются на равнодушие институтов, поддерживающих журналистов, но говорят, что их проблемы не ограничиваются этим безразличием. Отсутствие вида на жительство в Пакистане, высокая стоимость арендной платы за жильё, недостаток средств на нормальное питание, жара при отсутствии кондиционеров — вот некоторые из основных проблем этих журналистов.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Абдулла Хамим — бывший репортер Tolo News. По его словам, он восемь с половиной лет работал военным корреспондентом в юго-западной зоне Афганистана, среди «крови, дыма и фанатизма», с полной отдачей. Но сейчас в Исламабаде он борется за жизнь в маленькой комнате вместе с шестью другими журналистами.

Он утверждает, что во время подготовки репортажей он несколько раз был ранен, а после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерял всё. Хамим сказал «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иностранным агентом), что он и те, кто так же выполнял свою работу, подвергаются преследованиям.

«Даже дальние родственники должностных лиц СМИ были включены в процесс эвакуации под видом журналистов, но для таких репортёров, как я, не нашлось места», — заявил Хамим.

Он добавляет, что о таких журналистах, как он, забыли.

Абдулла Вализада, ещё один журналист, имеющий шестилетний опыт работы в различных аудио- и видеосетях Афганистана, которого недавние события вынудили покинуть свою страну. Он утверждает, что около трёх месяцев назад он был арестован и избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Велизада рассказал, что приехал в Пакистан, поверив обещаниям организаций, поддерживающих журналистов, и сейчас влачит здесь жалкое существование. Жалуясь на высокую стоимость аренды жилья, трудности с продлением срока пребывания и финансовые, он называет прискорбным отсутствие реакции международных организаций, поддерживающих журналистов.

Тахир Садид, другой журналист, утверждает, что у него 18-летний опыт работы в различных афганских СМИ. Садид, как и другие журналисты, находится в тяжёлом положении. По его словам, кроме финансовых трудностей и проблем с видом на жительство, у большинства журналистов, живущих в Пакистане, также есть «психологические проблемы». Он считает, что украинские события заставили международные институты и страны мира игнорировать Афганистан, особенно журналистов.

Ряд журналистов, находящихся в бедственном положении в Исламабаде, недавно обратились к правительству Канады с просьбой обратить внимание на их проблемы. Они утверждают, что большое количество афганских граждан были вывезены в Америку, Канаду и страны Европы под видом репортёров, однако «Голос Америки» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) не подтвердил достоверность этого заявления от надёжных источников.

После падения Кабула 15 августа 2021 года сотни гражданских активистов, в том числе журналисты, были вынуждены покинуть свою страну. Однако ряд журналистов всё ещё находится в Афганистане и либо скрывается, либо ищет убежище в одной из соседних стран, опасаясь возмездия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С момента захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошло более 11 месяцев. За это время десятки журналистов подверглись угрозам, арестам и избиениям.

Учреждение под названием «Дом свободы слова» 20 апреля этого года опубликовало отчёт о том, что за первые восемь месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более 80 журналистов и работников СМИ были арестованы, избиты и запуганы. Администрация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвала все СМИ и журналистов работать в рамках «закона», который, по словам ряда сторонников журналистов, не был предоставлен ни одному СМИ.

Центр афганских журналистов, выразив обеспокоенность ростом насилия и угроз в отношении афганских сотрудников средств массовой информации, заявил, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, работа СМИ в этой стране сильно «трансформировалась».

В ответ на «избиение и угрозы» от неизвестных вооружённых лиц Селаги Эхсас, ведущей программы «Радио Дост» в Нангархаре, Центр заявил 23 июля, что это акция, направленная на усиление давления на афганские СМИ.

Перед этим Ассоциация свободных журналистов и Центр афганских журналистов также сообщили в отчёте, что в период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане более 578 видео-, аудио-, печатных и онлайн-СМИ прекратили свою деятельность. Эти учреждения назвали финансовые проблемы основной причиной прекращения деятельности этих СМИ, а также предостерегли от закрытия 30% других средств массовой информации.