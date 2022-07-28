Канберра, 28 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. 28 июля в Канберре состоялся второй день парламентского часа, который не обошелся без потасовок и скандалов. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

По итогам очередного дня, уже третьего по счету, 47-го созыва парламента из Палаты представителей за неподобающее поведение и нарушение регламента были выгнаны Дэн Техан (Либеральная партия) и Грэм Перретт (Лейбористская партия).

«Я не потерплю нарушения регламента работы парламента», — сказал спикер Палаты представителей Милтон Дик в какой-то момент.

Перед открытием парламента новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал «новую эру более вежливой и уважительной политики».

«Но беспощадные реалии Палаты представителей — особенно когда на них наведены камеры —не так-то просто забыть», — пишут журналисты.