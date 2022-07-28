Брянск, 28 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Массовые убийства мирных жителей Брянской области нацистами в 1941-1943 признал геноцидом Брянский областной суд 28 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Видеотрансляция заседания проходила в социальных сетях. В суде нашло подтверждение, что в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области были замучены и казнены не менее 278 598 советских граждан из числа мирного населения и военнопленных красноармейцев.

«Суд [расценивает эти преступления] как часть плана, заключавшего в намерении нацисткой Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путём изгнания и истребления для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию», — зачитывала приговор судья Надежда Петракова.

В рамках заседания были исследованы материалы десяти томов уголовного дела, заслушаны десятки свидетельских показаний, изучены архивы, в том числе копии приговора 1946 года Международного военного трибунала по делу о Германе Вильгельме Геринге, приговорённом к смертной казни через повешение.

В материалы дела также вошли акты районных комиссий Брянской области и акт Брянской областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в годы оккупации с указанием статистики убитых и угнанных в плен мирных жителей, исторические справки партизанских отрядов, обвинительное заключение по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Орловской, Брянской и Бобруйской областях от 26 декабря 1945 года, протоколы осмотра территории 85-го ремонтного завода — бывшей территории «Дулага-142», где содержалось не менее 80 тысяч человек, из которых 40 тысяч были замучены и захоронены.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о признании геноцида советского народа было направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В заседании принимал участие прокурор Брянской области Александр Войтович, а также свидетели из числа узников фашистских концлагерей.