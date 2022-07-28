Рабат, 28 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Власти марокканского города Касабланка сообщили о резкой нехватке водных ресурсов. Об этом 28 июля сообщает Al-Hurra со ссылкой на главу префектуры Касабланка Набила Румайли.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По его словам, ситуация в ряде районов характеризуется как «катастрофическая». Румайли объявил, что поручил главам районов работать над рационализацией использования воды для полива зеленых насаждений и других целей.

Как сообщается, нехватка питьевой воды также зафиксирована в городе Марракеш на юге Марокко и Уджда на востоке. Местные власти использую все имеющиеся грунтовые и очищенные сточные воды для орошения сельскохозяйственных угодий.

По данным Al-Hurra, Марокко столкнулось с угрозой засухи из-за резкого повышения среднесуточной температуры и отсутствия специальной инфраструктуры по очистке морской воды.