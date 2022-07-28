Доха, 28 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Представители Центрального банка Катара выступили с заявлением об ограничении совершения сделок с использованием наличных денег в стране. Об этом 28 июля сообщает информационное агентство QNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

По данным журналистов, ограничения распространяются на сделки объёмом свыше 50 тысяч риалов ($13,73 тыс) при покупке или продаже ряда товаров.

Ограничения затрагивают продажу, покупку и аренду водных транспортных средств, драгоценных металлов или драгоценных камней и ювелирных изделий, верблюдов, лошадей, домашнего скота и соколов, как штучно, так и партиями. Также под запрет попадаются сделки по покупке и аренде недвижимости и совершение любых действий с ней и продажа, покупка и аренда транспортных средств всех видов.

Решение принято согласно изданному 23 июля эмиром Катара закону, нарушение которого наказывается штрафов в размере до одного миллиона риалов.