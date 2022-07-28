* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 11:27 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили пограничный знак в Вахане, который был установлен на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В видеороликах, опубликованных в соцсетях, член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что правительство Пакистана установило пограничные знаки на афганской земле.

В последние дни в социальных сетях широко распространились сообщения о передаче или присоединении горного района Вахан на границе Афганистана к экономическому коридору Пакистана и Китая.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане говорят, что Пакистан разрушил эти знаки в нулевой точке границы и построил новые знаки на афганской территории, а теперь они разрушены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Карим Хуррам, глава офиса президента Афганистана при Хамиде Карзае, недавно написал в «Твиттере», что Пакистан предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передать Вахан. Хуррами говорит, что Пакистан несколько раз обращался с просьбой о Вахане к Хамиду Карзаю, но, по его словам, они были отклонены последним.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее заявлял, что группировка ни с кем не обсуждала вопрос Вахана, и, по его словам, никто не поднимал этот вопрос.

Пакистанские официальные лица также недавно опровергли сообщения о присоединении афганского Вахана к китайско-пакистанскому экономическому коридору. Амрулла Салех, бывший вице-президент, касаясь этого вопроса, заявил, что Кабул «оккупирован» Пакистаном, а Вахан «выставлен на аукцион».

Рахматулла Набиль, бывший глава национальной безопасности Афганистана, также говорит, что Пакистан, похоже, достиг соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и влиятельными странами региона относительно приобретения Ваханского коридора. По его словам, Амир Хан Моттаки, министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно посетил провинцию Бадахшан в связи с этим вопросом.

Две недели назад Моттаки отправился в провинцию Бадахшан, где встретился с рядом местных чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе этой поездки он также побывал в уезде Бахарак Бадахшана.