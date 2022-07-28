София, 28 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Работники дорожных служб Болгарии, начавшие 27 июля общенациональную акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате и улучшения условий труда, разбили у здания Народного собрания (парламента) в центре столицы страны Софии палаточный городок. Об этом 28 июля сообщает БТВ.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, демонстранты развернули плакаты с надписями «Хотим жить, как и вы!» и «Отдайте наши деньги!». При этом некоторые участники мероприятия скандируют антипрезидентские лозунги.

Полиция не вмешивается в развивающиеся события.

Напомним, массовая забастовка работников дорожно-строительных служб и транспортных организаций продолжается по всей Болгарии уже второй день. Протестующие граждане перекрыли ряд магистральных автодорог и блокировали улицы в ряде городов страны.