Артиллерия ВСУ совершила обстрел Донецка
Донецк, 28 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Украинская артиллерия нанесла удар по Кировскому району Донецка. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
В 10:55 с позиций в Красногоровке открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петровский район Донецка обстрелял украинский танк.