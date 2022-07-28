Донецк, 28 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Украинская артиллерия нанесла удар по Кировскому району Донецка. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:55 с позиций в Красногоровке открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петровский район Донецка обстрелял украинский танк.