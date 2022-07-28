Архангельск, 28 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Архангельской области количество вакансий для молодых специалистов за год увеличилось на 53%, однако зарплаты «новичков» стали меньше, сообщает пресс-служба hh.ru

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Наиболее часто работодатели рассматривают для работы начинающих специалистов в следующих сферах: «Продажи» (93% вакансий) и «Туризм, рестораны, гостиницы» (4%).

С начала лета в регионе было открыто около 1 500 вакансий для начинающих специалистов. Больше всего вакансий в данной сфере открыто в Архангельске (58% вакансий), Северодвинске (18%), а также в Котласе (4%) и Новодвинске (3%).

«Однако несмотря на возрастающую потребность в начинающих специалистах в Архангельской области, средняя предлагаемая зарплата данных специалистов по сравнению с прошлым годом снизилась на 20 000₽ и на данный момент составляет чуть более 40 000₽», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы граждан России снизились во II квартале 2022 года.