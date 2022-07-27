Москва, 27 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы граждан России за I полугодие 2022 года снизились на 0,8% в годовом выражении. Об этом сообщает 27 июля Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

Как уточняется, во II квартале реальные располагаемые доходы населения выросли на 16,4% по сравнению с I кварталом, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 0,8%.

Отмечается, что в структуре денежных доходов населения во II квартале «возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда».

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию.

За 2021 год реальные доходы российских граждан, согласно оценке Росстата, выросли на 3% после снижения на 2,8% в 2020 году.