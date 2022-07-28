София, 28 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Представители Болгарской социалистической партии (БСП) официально вернули президенту Болгарии Румену Радеву неисполненный мандат на создание нового кабинета министров страны. Об этом 28 июля сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, церемония состоялась в 10:00 по местному времени в здании правительственной резиденции в Софии.

По словам председателя инициативной группы БСП Георгия Свиленского, «болгарские социалисты сделали все возможное для того, чтобы создать эффективный кабмин». «У нас не получилось прийти к единому мнению с коллегами по коалиции и оппонентами», — резюмировал, в частности, Свиленский.

Как отметил Радев, в ближайшее время будет распущено Народное собрание (парламент) Болгарии и назначены новые выборы законодательного и исполнительного органов власти страны.