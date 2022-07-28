Соцпартия Болгарии официально отказалась формировать правительство страны
София, 28 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Представители Болгарской социалистической партии (БСП) официально вернули президенту Болгарии Румену Радеву неисполненный мандат на создание нового кабинета министров страны. Об этом 28 июля сообщает БНР.
Согласно официальной информации, церемония состоялась в 10:00 по местному времени в здании правительственной резиденции в Софии.
По словам председателя инициативной группы БСП Георгия Свиленского, «болгарские социалисты сделали все возможное для того, чтобы создать эффективный кабмин». «У нас не получилось прийти к единому мнению с коллегами по коалиции и оппонентами», — резюмировал, в частности, Свиленский.
Как отметил Радев, в ближайшее время будет распущено Народное собрание (парламент) Болгарии и назначены новые выборы законодательного и исполнительного органов власти страны.