Москва, 28 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Принципиально новый прибор, который предназначен для ориентации космических аппаратов — построитель местной вертикали (ПМВ) — создан в России. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).

Цитата из т/с «Основание». реж Алекс Грейвз, Роксанн Доусон и др. 2021. США Космос

Отмечается, что новое устройство имеет меньший по сравнению с аналогами вес, также у него меньшие энергетические затраты и высокая точность, при этом прибор может построить полную круговую панораму в 360 градусов.

Также указывается, что в уже существующих приборах применяется оптико-механическое сканирование, которое использует подвижные механические узлы, в то время как в вузе был создан и запатентован специальный объектив для ПМВ, в котором упрощена за счёт убранных «лишних деталей» конструкция и увеличены работоспособность и точность.

«Отказ от подвижных механических частей и переход к использованию многоэлементных приемников излучения является актуальной задачей, которую мы пытаемся решить», — заявила одна из разработчиков устройства декан факультета оптического приборостроения МИИГАиК, профессор Ирина Торшина.

Кроме того, она пояснила, что в новом ПМВ используется оригинальный панорамный объектив, что обеспечивает широкий диапазон и круговой обзор пространства, а также позволяет не использовать механическое сканирование. При этом в данный момент команда исследователей создаёт макет малогабаритного устройства с массой до одного кг.

Отметим, эксплуатация любого космического аппарата невозможна без системы пространственной ориентации, а потому важнейшим элементом системы его ориентации является ПМВ — бортовой прибор, который определяет направление на центр планеты или звезды, вокруг которой обращается в космосе аппарат.