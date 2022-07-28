Вашингтон, 28 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Причиной сельскохозяйственного кризиса стали экономические ошибки Запада. Об этом 28 июля сообщили в посольстве России в США.

Asiir Посольство России в США

«Истоки агрокризиса кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств», — говорится в публикации телеграм-канала посольства.

В дипмиссии прокомментировали обвинения конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что тот якобы распространяет дезинформацию о непричастности России к продовольственному кризису. В посольстве назвали заявления частью клеветнической кампании против России, а также свидетельством отчаяния из-за безуспешных попыток изолировать нашу страну.

В посольстве отметили, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией на рынках.

«Намерены продолжать добросовестно исполнять все свои обязательства по экспортным сельскохозяйственным контрактам», — сказано в тексте на канале посольства.