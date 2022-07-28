Пхеньян, 28 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. КНДР полностью готова к любому военному конфликту с США. Об этом 28 июля заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны (1950–1953 годы) в Пхеньяне, его слова приводит южнокорейское агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами», — сказал Ким Чен Ын.

Также он отметил, что США называют действия Пхеньяна «провокациями и угрозами», в то время как сами проводят совместные военные учения, которые являются серьёзной угрозой для национальной безопасности КНДР.

«Это буквально бандитское поведение, которое подталкивает отношения между КНДР и США к конфликту, причем к необратимому», — добавил лидер Северной Кореи.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что южнокорейская армия будет «полностью уничтожена» в случае, если она нападёт на КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в МИНД КНДР заявили, что совместные учения военных Соединённых Штатов и Южной Кореи могут вызвать «новую Корейскую войну».