Вашингтон, 28 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Большинство американских граждан озабочены такими вопросами, как состояние здравоохранения, ситуация с огнестрельным оружием и репродуктивными правами, однако они уже не надеются увидеть в этих областях хоть какого-то прогресса, об этом 27 июля со ссылкой на новый опрос общественного мнения сообщает New York Post.

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия Безысходность

По данным OnePoll, из 2 тыс. опрошенных американцев почти 67% не настроены оптимистично в отношении того, что в их жизни произойдут какие-либо положительные изменения.

Из обсуждаемых вопросов список основных проблем возглавили здравоохранение (43%) и насилие с применением огнестрельного оружия (41%). Домашнее насилие (39%) и расовая несправедливость (39%) заняли третье место по значимости, а бедность (38%) и кризис бездомных (38%) заняли четвертое и пятое места.

OnePoll, проводивший опрос от имени Avocado Green Mattress, сообщил, что, по мнению 66% респондентов, репродуктивные права в настоящее время являются более приоритетными, поскольку опрос совпал с отменой решения Верховного суда США по делу Роу против Уэйда.