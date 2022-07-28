Чита, 28 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В связи с обильными осадками наблюдается подъем уровней рек Чита и Ингода, информирует 28 июля пресс-центр мэрии Читы.

(сс) Alexander V. Solomin Река Чита (Читинка)

На данный момент уровень реки Читы в границах краевого центра составляет 122 сантиметра, выход на пойму возможен при 160 сантиметрах, реки Ингоды — 176 сантиметров, выход на пойму — при 300 сантиметрах.

Пока угрозы достижения критических уровней не прогнозируется. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни обильные осадки прекратятся. Тем не менее в забайкальской столице развернуто три пункта временного размещения людей на базе школ № 17, 19 и 11. Ведется постоянный мониторинг ситуации, информируют чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края, где после дождей осложнилась паводковая обстановка, известили о проведении аварийно-спасательных работ в посёлке Кокуй Сретенского района. В посёлке из-за обильных осадков произошёл выход реки Мыгжи из русла,

Читайте также: В забайкальском посёлке Кокуй вода окружила дом с детьми