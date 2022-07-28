Манагуа , 28 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Лидер никарагуанской оппозиции Юбранк Суасо, принимавший участие в протестах против правительства президента страны Даниэля Ортеги в 2018 году, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает 28 июля агентство France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Столичный суд приговорил Суасо к пяти годам тюрьмы за «заговор с целью подрыва национальной целостности» и еще к пяти годам за распространение ложной информации, сообщает Гражданский альянс за справедливость и демократию, который он возглавлял.

Суасо происходит из города Масая, который в 2018 году потрясли масштабные антиправительственные протесты. Город объявил восстание против правительства. При подавлении протестов погибли 355 человек.

Суасо задержали в 2018 году, но освободили в 2019 году в рамках соглашения с правительством при посредничестве католической церкви, по которому также были освобождены несколько сотен других оппозиционеров.

Однако в мае 2022 года Суасо снова был арестован и предстал перед судом.

Ортега обвиняет своих противников в попытке сместить его при помощи США, которые ввели санкции против него и его окружения.