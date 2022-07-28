Четыре мирных жителя погибли в ДНР за сутки при обстрелах
Донецк, 28 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. За последние сутки при обстрелах территории Донецкой Народной Республики погибли четыре мирных жителя. Об этом 28 июля сообщили в штабе территориальной обороны.
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Украинская артиллерия
В штабе рассказали, что с 8:00 27 июля до 8:00 28 июля в результате обстрелов украинских войск погибли четыре человека. Ещё 11 мирных жителей получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Яковлевку.