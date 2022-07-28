Хабаровск, 28 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Выборы в Хабаровском крае пройдут 10 и 11 сентября 2022 года. Избирателям предстоит определиться с довыборами депутатов в Законодательную и городскую думы, а также с новым составом районных и местных собраний, выбрать глав поселений и двух районов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

Читайте также: Один из участников снял свою кандидатуру с выборов главы Удмуртии

«В крае пройдут выборы по 102 избирательным кампаниям. На 700 мандатов заявились 1210 кандидатов. В Тугуро-Чумиканском и Ванинском районах будут выбирать глав на прямых выборах. В Аяно-Майском, Ульчском, им. Полины Осипенко районах избирателям предстоит определиться с новым составом районных собраний депутатов. В Силинском и Комсомольском одномандатных округах пройдут довыборы в Законодательную думу на ставшие вакантными места. Остальные кампании пройдут в поселениях и городских округах», — пояснили в избиркоме региона.

Из 1210 человек, заявивших о своём желании участвовать в выборах и подавших документы, больше всего самовыдвиженцев — 931, от «Единой России» зарегистрировано 152 кандидата, от ЛДПР — 77, «Справедливая Россия» выдвинула 25 челдовек, КПРФ – 14, «Новые люди» — пять кандидатов. Есть выдвиженцы и от «Партии дела» и «Партии Возрождения России».

Как сообщало ИА REGNUM, политтехнолог Сергей Антонов, который выдвигался от «Партии возрождения России» сняла свою кандидатуру с выборов главы Удмуртии.