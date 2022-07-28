Новосибирск, 28 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Новосибирские предприниматели собрали для жителей подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики медицинское оборудование и лекарственные препараты. Груз стоимостью более миллиона рублей готов к отправке. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Лекарства

К сбору гуманитарной помощи присоединились аптечные сети, фармкомпании и производители медицинского оборудования. В составе груза жизненно важные лекарственные препараты и восемь позиций медицинского оборудования. В процессе подготовки сейчас груз из 33 наименований лекарственных средств.

Предприятия IT-сферы пожертвовали уже более 360 тысяч рублей на электрокардиографы и другое жизненно-важное оборудование.

Сейчас в Новосибирске открыты два пункта сбора гуманитарной помощи. К сбору присоединились медики. Кроме того медсестры и доктора записались волонтёрами и готовы выехать в Донбасс после урегулирования вопросов с организацией специализированных бригад.