Пекин, 28 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и борьбе с засухой Китая объявил чрезвычайный режим IV уровня по борьбе с наводнениями, поскольку, по прогнозам, сильные дожди обрушатся на некоторые районы страны, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным метеорологического департамента страны, в ближайшие три дня ожидается, что сильные ливни обрушатся на некоторые районы юго-запада, северо-запада, востока, севера и северо-востока Китая. Администрация настоятельно призвала местные органы власти подготовиться к работам по предотвращению наводнений.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым серьезным.