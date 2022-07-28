Пекин, 28 июля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи у берегов китайского острова Тайвань. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался у побережья острова в 33 километрах к северо-востоку от города Тайдун. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 43,6 километра. Подземные толчки ощутили жители уездов Тайдун, Наньтоу и Хуалянь. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Чили. Его очаг находился в 52 километрах к северо-востоку от города Калама на глубине 96 километров. Информации о жертвах не поступало.